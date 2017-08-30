У Львові пішохід показала патрульним нецензурний жест і вскочила у халепу

У Львові патрульні затримали молоду жінку, яка переходила вулицю на червоне світло і при цьому показала правоохоронцям, які їхали в авто, нецензурний жест.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

У поліції повідомили, що вчора вдень патрульні їхали вулицею Науковою і повертали на вулицю Симоненка, як раптом помітили дівчину, яка переходила вулицю на забороняючий сигнал світлофора. Інспектори зробили їй зауваження, однак замість того аби чемно погодитися, що порушила, пішохід показала нецезурний жест патрульним та іншим громадянам, які стояли поруч.

Патрульні вирішили скласти адміністративний матеріал на порушницю. Документів у неї з собою не було, тому вирішили доставити громадянку у Франківський відділ поліції для встановлення особи.

Дорогою дівчина почала слізно вибачатися і казати, що кожен має право на помилку. Уже відділі поліції патрульні встановили, що 23-річна львів’янка раніше притягалася за грабіж та відбувала покарання у місцях позбавлення волі.

На порушницю винесли постанову за ст.127 ч.1 КУпАП(Порушення правил дорожнього руху пішоходами). Згодом її передали дільничному, адже за інформацією кримінальної поліції, дана особа проходить у кількох епізодах скоєних на території України.