У Львові побудують мечеть для кримських татар

В ході візиту 5 серпня пройшла зустріч з кримськотатарською громадськістю, в ході якої розповіли про кількість проживаючих кримських татар у Львівській області на сьогоднішній день

Львівська обласна адміністрація вирішує питання подання землі під будівництво мечеті і житлового масиву для кримських татар.

"Ми будемо проводити перепис кримських татар. Тому що цифри різняться. За попередніми даними у Львові від півтора до трьох тисяч кримських татар", - повідомив QHA заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, розповідаючи про деталі свого візиту до Львова.

Під час зустрічі Чийгоза з представниками Львівської обласної адміністрації, сторони наголосили на необхідності створення у Львові культурно-духовного центру, який би сприяв збереженню ідентичності кримських татар і знайомству львів'ян з їх культурою.

"Місцева влада вирішує питання землі для будівництва мечеті і житлового масиву", - зазначив Ахтем Чийгоз.

Зазступник глави Меджлісу також нагадав, що Корани з Бахчисарайського ханського палацу знаходяться у львівському музеї і вимагають реставрації. Для цього можуть бути залучені місцеві фахівці.

Нагадаємо, що раніше в анексованому Криму знесли недобудовану мечеть Ар-Рахман.