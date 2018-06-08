Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Львові побудують мечеть для кримських татар

В ході візиту 5 серпня пройшла зустріч з кримськотатарською громадськістю, в ході якої розповіли про кількість проживаючих кримських татар у Львівській області на сьогоднішній день
Львівська обласна адміністрація вирішує питання подання землі під будівництво мечеті і житлового масиву для кримських татар.
У Львові побудують мечеть для кримських татар Фото: ru.krymr.com

"Ми будемо проводити перепис кримських татар. Тому що цифри різняться. За попередніми даними у Львові від півтора до трьох тисяч кримських татар", - повідомив QHA заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, розповідаючи про деталі свого візиту до Львова.

Під час зустрічі Чийгоза з представниками Львівської обласної адміністрації, сторони наголосили на необхідності створення у Львові культурно-духовного центру, який би сприяв збереженню ідентичності кримських татар і знайомству львів'ян з їх культурою.

"Місцева влада вирішує питання землі для будівництва мечеті і житлового масиву", - зазначив Ахтем Чийгоз.

Зазступник глави Меджлісу також нагадав, що Корани з Бахчисарайського ханського палацу знаходяться у львівському музеї і вимагають реставрації. Для цього можуть бути залучені місцеві фахівці.

Нагадаємо, що раніше в анексованому Криму знесли недобудовану мечеть Ар-Рахман.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 23:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.