У Львові побудують мечеть для кримських татар
"Ми будемо проводити перепис кримських татар. Тому що цифри різняться. За попередніми даними у Львові від півтора до трьох тисяч кримських татар", - повідомив QHA заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, розповідаючи про деталі свого візиту до Львова.
Під час зустрічі Чийгоза з представниками Львівської обласної адміністрації, сторони наголосили на необхідності створення у Львові культурно-духовного центру, який би сприяв збереженню ідентичності кримських татар і знайомству львів'ян з їх культурою.
"Місцева влада вирішує питання землі для будівництва мечеті і житлового масиву", - зазначив Ахтем Чийгоз.
Зазступник глави Меджлісу також нагадав, що Корани з Бахчисарайського ханського палацу знаходяться у львівському музеї і вимагають реставрації. Для цього можуть бути залучені місцеві фахівці.
Нагадаємо, що раніше в анексованому Криму знесли недобудовану мечеть Ар-Рахман.
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