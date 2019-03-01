У Львові починається "спецоперація" із захисту дітей від кору
Такі заходи - "фактично спецоперація", повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Про їх початок було оголошено після позачергового засідання Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.
Щоб збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, в регіоні працюватимуть мобільні бригади фахових медпрацівників.
За словами генерального директора державної установи Центр громадського здоров'я МОЗ України Володимира Курпіти, дітям віком від 6 до 18 років організовано робитимуть щеплення у школах. Обов'язковою умовою щеплення буде згода від батьків дітей, зазначив він.
"У 2018 році на Львівщині через ускладнення кору померли дві дитини - трирічні хлопчик і дівчинка. На жаль, вони не були щеплені. Наше спільне завдання - захищати наших дітей від смертельних хвороб та гарантувати національну безпеку всієї України", - зазначила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
У Львівській області протягом року захворіли 12 тисяч людей, з них понад 7 тисяч взагалі не були щеплені, інші отримали лише 1 дозу вакцини, заявили у МОЗ. Область є лідером із захворюваності на кір та антилідером з вакцинації.
У цілому, в Україні найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Крім Львівської, це Івано-Франківська, Закарпатська та Одеська області. Після Львівської області подібні "спецоперації" плануються і в інших областях.
Нагадаємо, за 2018 рік в Україні на кір захворіло 54 тис 481 чоловік (20 тис. 204 дорослих і 34 тис. 277 дітей). У результаті захворювання на кір за минулий рік померло 16 осіб, з них 12 дітей і 4 дорослих.
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