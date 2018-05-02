У Львові поліція затримує автобуси перевізника
Про це розповів директор перевізника Орест Хамула, повідомили в прес-службі міськради.
Наразі правоохоронці затримали та відвезли на збереження три автобуси (Електрон, ЧАЗ та Атаман).
За його словами, всі автобуси підприємства є в системі відеофіксації Рубіж, оскільки АТП-1 має боргові зобов’язання за купівлю автобусів у 2010 році перед Львівськими автобусними заводами.
Приватне акціонерне підприємство АТП-1 створене Львівською мерією та підпорядковується міському управлінню транспорту.
За даними Zaxid.net, загалом у цього підприємства вже 11 затриманих або заблокованих без права виїзду транспортних засобів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що власника львівських маршруток спіймали п'яним за кермом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа