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У Львові поліція затримує автобуси перевізника

Підприємство має борги за придбані у 2010 році автобуси
Поліцейські Львова через борги власника вилучають автобуси підприємства міськради ПАТ АТП-1.
У Львові поліція затримує автобуси перевізника Фото: Мирослав Пархомик/ZAXID.NET

Про це розповів директор перевізника Орест Хамула, повідомили в прес-службі міськради.

Наразі правоохоронці затримали та відвезли на збереження три автобуси (Електрон, ЧАЗ та Атаман).

За його словами, всі автобуси підприємства є в системі відеофіксації Рубіж, оскільки АТП-1 має боргові зобов’язання за купівлю автобусів у 2010 році перед Львівськими автобусними заводами.

Приватне акціонерне підприємство АТП-1 створене Львівською мерією та підпорядковується міському управлінню транспорту.

За даними Zaxid.net, загалом у цього підприємства вже 11 затриманих або заблокованих без права виїзду транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що власника львівських маршруток спіймали п'яним за кермом.

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05 02 2018 21:56
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