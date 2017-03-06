У Львові попрощалися з главою УГКЦ Любомиром Гузаром, - ФОТО

У Львові попрощалися з главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ), блаженнішим Любомиром Гузаром, який помер 31 травня.

На площі біля храму зібралося декілька тисяч осіб, в самому ж храмі пройшла заупокійна літургія, повідомляє "Громадське".

Пізніше відбулася прощальна хода вулицями Львова до храму святого архістратига Михаїла. Після прощання з блаженнішим у Львові тіло Гузара привезуть до Києва, і з неділі на понеділок віряни УГКЦ зможуть з ним попрощатися.

5-го червня об 11:00 відбудеться заупокійна Архиєрейська Літургія та чин погребіння в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.



Усі фото: Вікторія Слобода (hromadske.ua)

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Нагадаємо, в середу, 31 травня, на 85-му році життя після важкої хвороби помер колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар.

Четвер, 1 червня, оголошено у Львові днем жалоби в зв'язку зі смертю колишнього глави Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.

Про Любомира Гузара часто говорили як про людину, в присутності якої політики та олігархи замовкають. Він казав, що з життя треба сміятися і був по-дитячому простим у спілкуванні.