У Львові працівник автомийки "обчистив" касу і втік на автівці клієнта

Працівник однієї з львівських автомийок викрав автомобіль клієнта, поцупивши перед цим з каси 10 тисяч гривень.

"Зловмисник викрав з каси гроші, взяв з собою робочий телефон, сів у помитий автомобіль клієнта автомийки і поїхав. Встановивши його особу, ми з'ясували, що він перебував у розшуку за скоєння крадіжки", - розповіли у Франківському відділі поліції міста.

Як повідомляється, на даний час 23-річного викрадача затримано. Проти нього порушені кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

"Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику - від трьох до п'яти років позбавлення волі. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Проводиться досудове розслідування", - додали в поліції.

Нагадаємо, минулого місяця у Львові з двох будинків викрали 1700 доларів США, 300 євро, 70 тисяч гривень, а також ювелірні прикраси та одяг. 48-річна львів’янка звернулася у поліцію. Загальна сума завданих збитків - 300 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний зять заявниці, 27-річний мешканець Львова.