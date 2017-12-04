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У Львові правоохоронці затримали злочинну групу, яка вкрала обладнання ЛАЗу на 10 млн

В організації розкрадання підозрюються жителі Одеси
У Львові поліція затримала злочинну групу, яка розікрала майно Львівського автобусного заводу на 10 мільйонів гривень.
У Львові правоохоронці затримали злочинну групу, яка вкрала обладнання ЛАЗу на 10 млн Фото: npu.gov.ua

У середу, 12 квітня, правоохоронці завадили вивезенню чергової партії викраденого майна заводу. Затримано сім осіб, серед них і організатори злочинної схеми, повідомляє сайт поліції.

Викрадене обладнання вивозилося на склади і у подальшому реалізовувалося як промислове обладнання підприємствам всіх регіонів країни.

В організації розкрадання підозрюються жителі Одеси. Один безпосередньо відповідав за організацію, інші за охорону території, демонтаж і вивіз обладнання.

Крім того, на трасі біля села Великосілки поліцейські зупинили автобус, який виготовлено на ЛАЗі спеціально до "Євро-2012". Зловмисники перебили номери кузова автобуса і з "липовими" документами збиралися везти його до Києва. Вартість "Євробуса" більш ніж 4 мільйони гривень.

За попередніми даними сума збитку становить 10 мільйонів гривень.

Як відомо, зараз ЛАЗ перебуває у стадії банкрутства, а його майно - у заставі в банків. У 2001 році Фонд держмайна продав 70,41% акцій ЛАЗу українсько-російському СП "Сил-Авто". Далі активи були поділені між різними ТОВ. У підсумку власником заводу став росіянин Ігор Чуркін.

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12 04 2017 20:59
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