У Львові викрили наркоторговця, який намагався підкупити поліцію
Правоохоронці викрили угруповання, яке розповсюджувало в місті "важкі" наркотики - метадон, Субутекс, амфетамін, повідомляє сайт Нацполіції.
Організатором виявився раніше засуджений, 34-річний місцевий житель. Як з'ясувалося, він залучив до своєї діяльності "окремих співробітників поліції", які "кришували" наркобізнес за 10-20 тис. гривень щомісяця.
Цього разу зловмисник запропонував хабар заступникові начальника ДВБ поліції області. Полковник повідомив про це керівництво і прокуратуру, яка порушила кримінальні справи - за пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі, а також - за зловживання владою або службовим становищем окремими працівниками місцевої поліції і за прикриття злочинної діяльності наркоторговців.
Нагадаємо, що на Одещині поліція затримала сімейну пару наркодилерів: жінку за місцем мешкання, а чоловіка- на трасі "Одеса-Київ", коли він намагався втекти.
Читайте новини також російською мовою.
- На Одещині чоловік розвісив на паркані гранати і погрожував їх підірвати
- У Львові росіянка, яка облила кислотою чиновницю, втекла з психлікарні
- У Львові виникла критична ситуація із вивезенням сміття
- 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах, притягнули до дисциплінарної відповідальності
- Авіакомпанія Wizz Air відновлює польоти зі Львова після дворічної перерви
- Вже через пару місяців в декількох містах України з'являться е-квитки, - Омелян
Додати коментар
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: