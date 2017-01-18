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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ
18 01 2017 18:26

У Львові викрили наркоторговця, який намагався підкупити поліцію

Окремі співробітники поліції "кришували" наркобізнес за 10-20 тис. гривень щомісяця
У Львові поліцейські затримали організатора збуту наркотиків під час спроби передати 120 тис. гривень хабара поліцейським.
У Львові викрили наркоторговця, який намагався підкупити поліцію
Фото: npu.gov.ua Зображення 1 / 5 Використовуйте клавіші для перегляду

Правоохоронці викрили угруповання, яке розповсюджувало в місті "важкі" наркотики - метадон, Субутекс, амфетамін, повідомляє сайт Нацполіції.

Організатором виявився раніше засуджений, 34-річний місцевий житель. Як з'ясувалося, він залучив до своєї діяльності "окремих співробітників поліції", які "кришували" наркобізнес за 10-20 тис. гривень щомісяця.

Цього разу зловмисник запропонував хабар заступникові начальника ДВБ поліції області. Полковник повідомив про це керівництво і прокуратуру, яка порушила кримінальні справи - за пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі, а також - за зловживання владою або службовим становищем окремими працівниками місцевої поліції і за прикриття злочинної діяльності наркоторговців.

Нагадаємо, що на Одещині поліція затримала сімейну пару наркодилерів: жінку за місцем мешкання, а чоловіка- на трасі "Одеса-Київ", коли він намагався втекти.

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