У Львові прокуратура встановила організаторів схем, які "підкидали" сміття по всій Україні

Лише 31 травня поліція зупинила у Чернігівській області п'ять вантажівок зі львівським сміттям

Напередодні збірна група правоохоронців Нацполіції та спецпідрозділу Служби безпеки України провели 15 обшуків на території Львівської, Дніпропетровської та Київської областей у справі про організацію незаконних перевезень сміття зі Львова, яке викидали в непристосованих місцях.

Так, правоохоронці викрили групу осіб ряд фіктивних підприємств в Дніпрі, повідомили в прокуратурі Львівщини.

Встановлені компанії, які не мали ані полігонів, ані співробітників, подавали документи про нібито прийняття та захоронення відходів, за що отримували кошти з міського бюджету Львова.

Слідству відомо, що підставні підприємства створили лише наприкінці минулого року.

"Засновниками, керівниками та бухгалтерами цих підприємств є особи, які не знали про їх існування, а також особи, які за участь в їх реєстрації отримували грошові кошти", - йдеться в повідомленні.

Однак щодо хронології співпраці міської влади з нечесними підприємцями вказується, що Львів співпрацював із ними одразу після руйнування та загибелі рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі рік тому і до нинішнього часу.

Тобто ряд новостворених компаній бралися утилізовувати львівське сміття, але ж насправді ніяких потужностей отримувачі коштів для цього не мали і викидали його, де тільки бачили. Саме тому протягом року хаотичні сміттєзвалища були зафіксовані по всій країні.

"Вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру", - зазначили в прокуратурі, не вказавши імен.

Дана справа розслідується за ч.3 ст.191 (заволодіння службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами міського бюджету, які призначені для компенсації додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів), ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).

Нагадаємо, що сьогодні поліція зупинила у Чернігівській області п'ять вантажівок зі львівським сміттям.