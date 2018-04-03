У Львові провели смолоскипну ходу на честь Шухевича з антипольськими гаслами, – ФОТО

Більшість учасників маршу – активісти "Національного корпусу" та "Національних дружин", окрім них в ході взяли участь члени ВО "Свобода" та "Правого сектору"

У неділю, 4 березня, центральними вулицями Львова пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича 5 березня 1950 року.

За даними організаторів, участь у ході взяли близько тисячі осіб, повідомляє ZAXID.NET.

Марш вулицями міста пройшов під провокаційними антипольськими гаслами.

Хода праворадикалів почалася близько 18:20 від площі Ринок. Йдучи центральними вулицями міста, учасники ходи викрикували гасла "Місто Львів не для польських панів", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Хто ми? Українці! Чого ми хочемо? Влади!", "Наша земля – наші герої", "Ідея нації – проти деградації".

Кілька учасників ходи тримали також банер з гаслом "Місто Львів не для польських панів". Як пояснив керівник Нацкорпусу Львівщини Святослав Сірий, таке гасло свідомо обрали для того, аби показати, що "Львів є бандерівський".

"Це гасло пов'язане з останнім скандальним законом, прийнятим у Польщі, і поведінкою міської влади на сесії міськради, коли відбувалося голосування за червоно-чорні прапори. Тут два в одному. Прийнятий у Польщі закон для нас неприпустимий (йдеться про так званий закон про заборону бандерівської ідеології, – ред.). Ми в жодному разі не виступаємо проти польського народу, але ми проти популістичної влади Польщі, яка прийняла цей скандальний закон. Тому ми сьогодні вийшли показати, що Львів – це бандерівське місто і ніхто не буде вказувати нам, кого вшановувати", – заявив Святослав Сірий.

Більшість учасників смолоскипного маршу, за словами Святослава Сірого, є активістами "Національного корпусу" та "Національних дружин", окрім них в ході взяли участь члени ВО "Свобода" та "Правого сектору".

Приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича хода не вперше проводиться у Львові, однак цього року вона стала наймасштабнішою.



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net



Фото: zaxid.net