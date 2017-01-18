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У Львові росіянка, яка облила кислотою чиновницю, втекла з психлікарні

Ухвалою суду від 21 грудня Яковлєву помістили в медзаклад для проходження примусової експертизи
У середу, 18 січня, з Львівської психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківській, втекла 30-річна Олена Яковлєва, яка отримала широку популярність у зв'язку з тим, що у вересні минулого року вона облила кислотою співробітницю місцевого ОРАГСу.
У Львові росіянка, яка облила кислотою чиновницю, втекла з психлікарні Фото: Варта 1

Яковлєву, яка перебувала в закладі на примусовій судово-психологічній експертизі, розшукує поліція, повідомляє ZAXID.NET.

Після хуліганського інциденту з кислотою Яковлєва у грудні вона посеред ночі розбила вікно каменем у Личаківському відділенні поліції.

Нагадаємо, історія Яковлевої привернула увагу ЗМІ у зв'язку з її хуліганськими нападками. Напад на співробітницю ОРАГС відбувся у зв'язку з відмовою чиновниці видати Яковлевої свідоцтво про народження дитини, яку вона залишила в пологовому будинку (тому прав на одержання документа не мала). За цим фактом проти Яковлевої поліція відкрила кримінальне провадження.

Ухвалою суду від 21 грудня Яковлєву помістили в медзаклад для проходження примусової експертизи.

Яковлєва приїхала до Львова з Росії в червні минулого року, неодноразово привертала увагу поліції у зв'язку з хуліганськими витівками.

Нагадаємо, 19 вересня вночі з Львівської обласної державної клінічної психлікарні втекли двоє підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів.

Згодом одного з втікачів із львівської психлікарні правоохоронці затримали в одному з сіл Радехівського району, другого - у Києві.

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18 01 2017 16:21
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