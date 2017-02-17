У Львові школярка перерізала собі вени в рамках флешмобу в соцмережах

У Львові школярка перерізала собі вени, виконуючи завдання небезпечної спільноти однієї із соціальних мереж.

Про інцидент повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба міської ради.

Садовий закликав батьків та підлітків бути особливо пильними, через популярність небезпечних "ігор", які поришюються соціальними мережами з Росії.

"У Львові вже є перший випадок госпіталізації школярки, яка порізала собі вени, виконуючи завдання гри", – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Відзначимо, що подібний випадок мав місце на Херсонщині, де правоохоронцям вдалось запобігти можливому самогубству 17-річних дівчат, які долучились до небезпечного флешмобу у соцмережах.

У Мережі такі ігри отримали назву "Синій кіт", "Тихий дім", "Море китів" або "Розбуди мене о 4:20" тощо, інформують "Українські новини". Результат гри завжди фатальний, оскільки підштовхує підлітків до самогубства.

Нагадаємо, що адміністрація соціальної мережі "ВКонтакте" почала блокувати сторінки користувачів, які використовують хештеги, пов'язані з пабліками, де учасників нібито схиляють до здійснення самогубств.