CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові поліція в черговий раз перевіряє інформацію про замінування бізнес-центрів - на цей раз одразу дев'яти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові шукають вибухівку одразу у дев'яти бізнес-центрах
Вчора "мінували" чотири бізнес-центри
Фото: ukrinform.ua
Повідомлення про вибухівку надійшло сьогодні о 10:40. Вона нібито знаходиться в трьох бізнес-центрах на вул. Науковій, двох - Промисловій, а також на вул. Героїв УПА, Зеленій, Хмельницького та Шевченка.
"На місця подій виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших служб. Правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежать офісні приміщення та прилеглі до них території. У даний час встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції регіону.
Нагадаємо, вчора у Львові поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти будівель.
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