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У Львові шукають вибухівку одразу у дев'яти бізнес-центрах

Вчора "мінували" чотири бізнес-центри
У Львові поліція в черговий раз перевіряє інформацію про замінування бізнес-центрів - на цей раз одразу дев'яти.
У Львові шукають вибухівку одразу у дев Фото: ukrinform.ua

Повідомлення про вибухівку надійшло сьогодні о 10:40. Вона нібито знаходиться в трьох бізнес-центрах на вул. Науковій, двох - Промисловій, а також на вул. Героїв УПА, Зеленій, Хмельницького та Шевченка.

"На місця подій виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших служб. Правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежать офісні приміщення та прилеглі до них території. У даний час встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції регіону.

Нагадаємо, вчора у Львові поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти будівель.

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30 05 2018 14:05
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