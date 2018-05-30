У Львові шукають вибухівку одразу у дев'яти бізнес-центрах Вчора "мінували" чотири бізнес-центри

У Львові поліція в черговий раз перевіряє інформацію про замінування бізнес-центрів - на цей раз одразу дев'яти.

Фото: ukrinform.ua

Повідомлення про вибухівку надійшло сьогодні о 10:40. Вона нібито знаходиться в трьох бізнес-центрах на вул. Науковій, двох - Промисловій, а також на вул. Героїв УПА, Зеленій, Хмельницького та Шевченка. "На місця подій виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших служб. Правоохоронці проведуть евакуацію людей, після чого обстежать офісні приміщення та прилеглі до них території. У даний час встановлюється особа аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції регіону. Нагадаємо, вчора у Львові поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти будівель.

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