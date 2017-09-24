У Львові сміттєвоз на смерть збив двох жінок

У неділю, 24 вересня, сміттєвоз компанії "АВЕ Львів" на смерть переїхав двох жінок на Сихові (Львів).

За попередньої інформацією, водій сміттєвоза, здаючи назад, не помітив 79-річну і 51-річну жінку, які переходили вулицю не на пішохідному переході. Як встановили поліцейські, водій сміттєвоза "MAN" скоїв наїзд на двох львів’янок, маму і її доньку, інформує Zaxid.net.

"Близько 13:00 на вул. Полуботка, 11, водій сміттєвоза скоїв наїзд на двох літніх жінок. За його словами, він дав задній хід і не помітив людей, які проходили", - розповіла речниця Національної поліції Львівської області Світлана Добровольська.

За даними Львівської міськради, загинули дві жінки 1938 і 1966 років народження. Зі слів очевидців, жінки перебігали дорогу не на пішохідному переході, потрапили під передні колеса сміттєвоза.

Зараз на місці трагічного інциденту працюють правоохоронні органи, представники ДСНС. Вулиця Полуботка наразі перекрита для руху транспорту. Причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, що у Львові вже 32 людини госпіталізовані з харчовим отруєнням після вживання копченої риби.