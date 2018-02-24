У Львові співробітник "Муніципальної охорони" влаштував бійку в маршрутці й погрожував зброєю

У п'ятницю, 23 лютого, у Львові працівник "Муніципальної охорони" влаштував бійку в маршрутці і погрожував пасажиру зброєю, вимагаючи, щоб той потримав його сумку.

Пасажири викликали поліцію, яка при поверхневій перевірці виявила у чоловіка предмет, схожий на газовий пістолет і чотири набої до нього. На місце викликали слідчих, повідомляє ZAXID.NET.

Співробітник "Муніципальної охорони" був у нетверезому стані. Між ним і 19-річним пасажиром виник конфлікт, під час якого він ударив хлопця в обличчя і погрожував предметом, схожим на пістолет. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство)

У прес-службі Львівської міськради повідомили, що працівникові 32 роки, його відсторонили від роботи.

"Цього дня він не був на роботі. Його відсторонили від роботи, триває службове розслідування за цим фактом", - повідомили в ЛКП "Муніципальна охорона".

Нагадаємо, що на Донеччині співробітник Національної поліції з табельної зброї застрелив цивільну особу.