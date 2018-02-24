У Львові співробітник "Муніципальної охорони" влаштував бійку в маршрутці й погрожував зброєю
Пасажири викликали поліцію, яка при поверхневій перевірці виявила у чоловіка предмет, схожий на газовий пістолет і чотири набої до нього. На місце викликали слідчих, повідомляє ZAXID.NET.
Співробітник "Муніципальної охорони" був у нетверезому стані. Між ним і 19-річним пасажиром виник конфлікт, під час якого він ударив хлопця в обличчя і погрожував предметом, схожим на пістолет. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство)
У прес-службі Львівської міськради повідомили, що працівникові 32 роки, його відсторонили від роботи.
"Цього дня він не був на роботі. Його відсторонили від роботи, триває службове розслідування за цим фактом", - повідомили в ЛКП "Муніципальна охорона".
Нагадаємо, що на Донеччині співробітник Національної поліції з табельної зброї застрелив цивільну особу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі