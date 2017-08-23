У Львові співробітника СБУ викрито на хабарі в $10 тис
Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений вимагав 10 тисяч доларів США та перереєстрацію елітного автомобіля від власника одного з львівських розважальних закладів.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"У таку суму капітан оцінив вирішення питання про закриття відкритого кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що зараз проходять обшуки за місцями його роботи та проживання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Відео: ssu.gov.ua
Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення капітану про підозру і обрання запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що на хабарі попався начальник департаменту поліції охорони Сергій Будник.
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