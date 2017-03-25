CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВандали зруйнували пам’ятник на могилі львівського кримінального авторитета Ореста Завінського на кладовищі у Брюховичах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові сплюндрували могилу кримінального авторитета, – ФОТО
Зруйновано скульптуру янгола
Фото: forpost.lviv.ua
Як повідомляє видання Форпост, бронзовому ангелу над похованням відтяли голову та крила.
Найвпливовішого львівського авторитета епохи 90-их минулого століття було вбито у червні 1994-го року.
Нагадаємо, в п'ятницю, 24 березня, невідомі вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту біля Тернополя.
На Львівщині невідомі спаплюжили могили розстріляних польських професорів.
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25 03 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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