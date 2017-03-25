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У Львові сплюндрували могилу кримінального авторитета, – ФОТО

Зруйновано скульптуру янгола
Вандали зруйнували пам’ятник на могилі львівського кримінального авторитета Ореста Завінського на кладовищі у Брюховичах.
У Львові сплюндрували могилу кримінального авторитета, – ФОТО Фото: forpost.lviv.ua

Як повідомляє видання Форпост, бронзовому ангелу над похованням відтяли голову та крила.

Найвпливовішого львівського авторитета епохи 90-их минулого століття було вбито у червні 1994-го року.

Нагадаємо, в п'ятницю, 24 березня, невідомі вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту біля Тернополя.

На Львівщині невідомі спаплюжили могили розстріляних польських професорів.

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25 03 2017 21:45
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