У Львові спрацювали сирени: мешканців просять зберігати спокій

У черговій частині ДСНС Львівської області повідомили, що сповіщення по сиренах не проводять

У Львові ввечері 25 грудня спрацювали сирени, звук яких було чутно по всьому місту.

Чергова частина поліції Львівської області повідомила, що причина їхнього спрацювання з’ясовується, пише "Громадське".

У черговій частині Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області повідомили, що системи сповіщення по сиренах не проводять, "тож не знають причини їхнього спрацювання". Порадили звертатися до влади міста.

"Чули їх як і інші мешканці", – додали в ДСНС.

За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Зі слів оперативного чергового в ЛОДА, він оповіщення не вмикав.

"За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури Укртелекому. Зараз на місце збирають спеціалістів та з’ясовують причини ситуації", – повідомили в управлінні.

Відтак, оскільки несанкціоновано спрацювала апаратура, жодної загрози в місті нема, тому мешканців просять зберігати спокій.

Станом на 23.00 год підтверджено інформацію про несанкціонований запуск. Проводиться розслідування, викликано спеціалістів Укртелеком.