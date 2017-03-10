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У Львові сталася пожежа в дитячому садку: дітей евакуювали, - ВІДЕО

Вихователі самостійно евакуювали 40 дітей, постраждалих немає
У Львові в приватному дитячому садку сталася пожежа.
У Львові сталася пожежа в дитячому садку: дітей евакуювали, - ВІДЕО Фото: lviv.dsns.gov.ua

Повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі приватного дитсадка надійшло рятувальникам о 13:19.

"Займання сталося в електрощитовій на 1-му поверсі будівлі. На місце події були направлені два пожежно-рятувальних підрозділи", - йдеться в повідомленні на сайті обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 13:32 пожежу було локалізовано, а 13:33 - повністю ліквідовано. Проте, займання спричинило щільне задимлення в будівлі.

До прибуття рятувальників вихователі евакуювали з приміщення 40 дітей.

"Співробітники ДСНС винесли дітям теплі речі і ковдри, щоб вони змогли на вулиці дочекатися своїх батьків", - наголошується в повідомленні.

На місці події працювало сім пожежних рятувальників і дві одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.

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03 10 2017 19:06
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