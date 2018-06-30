У Львові стартували "Ігри героїв", – ФОТО

16 ветеранів АТО – спортсменів з різних міст України (Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Миколаїв та інші) змагалися з функціонального багатоборства, повідомляють у Львівській ОДА.

Функціональне багатоборство є програмою вправ на силу та витривалість, до складу якої входять переважно добірки аеробних вправ, зарядки та важкої атлетики і функціонального багатоборства.

Міжнародний фінал змагань стартує в Києві у вересні цього року.



Фото: loda.gov.ua



Фото: loda.gov.ua



Фото: loda.gov.ua



Фото: loda.gov.ua