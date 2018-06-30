Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

У Львові стартували "Ігри героїв", – ФОТО

Участь у відкритті Ігор взяли 16 ветеранів АТО – спортсменів з Києва, Одеси, Дніпра, Львова, Миколаєва та інших міст України
У суботу, 30 червня, на площі біля Оперного театру у Львові, о 16:00 розпочався етап Всеукраїнських змагання з функціонального багатоборства "Ігри героїв".
У Львові стартували "Ігри героїв", – ФОТО Фото: loda.gov.ua

16 ветеранів АТО – спортсменів з різних міст України (Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Миколаїв та інші) змагалися з функціонального багатоборства, повідомляють у Львівській ОДА.

Функціональне багатоборство є програмою вправ на силу та витривалість, до складу якої входять переважно добірки аеробних вправ, зарядки та важкої атлетики і функціонального багатоборства.

Міжнародний фінал змагань стартує в Києві у вересні цього року.


Фото: loda.gov.ua


Фото: loda.gov.ua


Фото: loda.gov.ua


Фото: loda.gov.ua

"Ігри героїв" – це міжнародні спортивні змагання ветеранів Збройних сил України та армій дружніх країн, людей з інвалідністю. Головна мета "Ігор героїв" – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.  На початку ігри задумувались як змагання серед поранених воїнів АТО, згодом у змаганнях почали брати участь й інші люди з інвалідністю.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ щодо спортивної реабілітації воїнів АТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2018 21:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.