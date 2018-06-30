У Львові стартували "Ігри героїв", – ФОТО
16 ветеранів АТО – спортсменів з різних міст України (Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Миколаїв та інші) змагалися з функціонального багатоборства, повідомляють у Львівській ОДА.
Функціональне багатоборство є програмою вправ на силу та витривалість, до складу якої входять переважно добірки аеробних вправ, зарядки та важкої атлетики і функціонального багатоборства.
Міжнародний фінал змагань стартує в Києві у вересні цього року.
Фото: loda.gov.ua
Фото: loda.gov.ua
Фото: loda.gov.ua
Фото: loda.gov.ua
"Ігри героїв" – це міжнародні спортивні змагання ветеранів Збройних сил України та армій дружніх країн, людей з інвалідністю. Головна мета "Ігор героїв" – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення. На початку ігри задумувались як змагання серед поранених воїнів АТО, згодом у змаганнях почали брати участь й інші люди з інвалідністю.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ щодо спортивної реабілітації воїнів АТО.
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