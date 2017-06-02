У Львові стався вибух у житловому будинку Постраждалих в результаті вибуху немає

У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух.

Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. За попередніми даними, постраждалих в результаті вибуху немає. Наразі деталі події з'ясовуються правоохоронними органами. Нагадаємо, що в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб.

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