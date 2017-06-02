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У Львові стався вибух у житловому будинку

Постраждалих в результаті вибуху немає
У Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух.
У Львові стався вибух у житловому будинку Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За попередніми даними, постраждалих в результаті вибуху немає.

Наразі деталі події з'ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, що в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб.

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06 02 2017 18:10
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