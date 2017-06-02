CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові в житловому будинку на вулиці Виговського, 3а стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові стався вибух у житловому будинку
Постраждалих в результаті вибуху немає
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
За попередніми даними, постраждалих в результаті вибуху немає.
Наразі деталі події з'ясовуються правоохоронними органами.
Нагадаємо, що в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області внаслідок вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб.
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06 02 2017 18:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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