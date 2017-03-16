У Львові суд дозволив виселити Російський центр

В обласній раді розповіли, що планують передати приміщення одній з громадських організацій, що надають допомогу бійцям АТО

Російський культурний центр, який розміщувався у Львові, повинен виселитися з приміщення на вулиці Короленка. Відповідне рішення прийняв Львівський апеляційний господарський суд.

"Перемога - за нами. Апеляційним господарським судом прийнято рішення про виселення Російського культурного центру з приміщення на вулиці Короленка, 1а. Наступний крок - до роботи приступить виконавча служба", - зазначив заступник голови облради Володимир Гірняк, інформує прес-служба Львівської облради.

В обласній раді розповіли, що планують провести конкурс на нового орендаря приміщення, яке планують передати одній з громадських організацій, пов'язаних з АТО. Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги, або ж музей.

25 жовтня 2016 року Львівська облрада прийняла рішення виселити Російський культурний центр у Львові з комунального приміщення на вулиці Короленка. Це приміщення вирішили повернути у власність комунального закладу "Нерухомість та майно", відремонтувати і здати в оренду організаціям, що здійснюють діяльність, пов'язану з АТО.

18 листопада Львівська облрада подала судовий позов про примусове виселення Російського центру, який відмовлявся добровільно звільняти приміщення. Суд задовольнив прохання обласної влади, яку Центр вирішив оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у грудні слідчі Служби безпеки України у Львові відкрили кримінальне провадження щодо газети, яку видавав Російський культурний центр за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.