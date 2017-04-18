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У Львові та Івано-Франківську відновили опалювальний сезон

Влада Києва відновлювати опалювальний сезон не збирається
Опалювальний сезон відновили Івано-Франківськ та Львів.
У Львові та Івано-Франківську відновили опалювальний сезон Фото: dw.de

Як заявив на оперативній нараді Івано-Франківського міськвиконкому мер Руслан Марцінків, в зв'язку з низькими квітневими температурами в дитсадках, школах і лікарнях міста занадто холодно і слід розглянути можливість відновити теплопостачання в цих установах, - інформують Українські новини.

Директор КП "Теплокомуненерго" Василь Рущак повідомив, що подачу тепла відновили в центральну міську лікарню. Теплоенергетики також готові увімкнути тепло в перинатальному центрі та інших лікувальних установах, якщо буде відповідне звернення.

Садочки підключити зараз важко, тому Марцінків дав доручення відновити теплопостачання, "де це можливо".

Станом на 18 квітня тепло подають в 1 624 будинки Львова, який припиняв опалювальний сезон в кінці березня, після чого подавав тепло споживачам лише на їхнє прохання. З 18 квітня тепло подається всім споживачам через похолодання.

За словами начальника управління інженерного господарства Львівської міської ради Олександра Одинця, опалювальний сезон буде припинено, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде вищою, ніж 8 градусів тепла.

Через похолодання опалення увімкнули також в Тернополі.

Влада Києва відновлювати опалювальний сезон не збирається.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для споживачів, у яких відсутні квартирні або будинкові прилади обліку теплової енергії.

 
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18 04 2017 21:58
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