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У Львові топ-менеджера авіакомпанії спіймали на відмиванні 3 млн грн

Чоловік брав гроші за послуги, які не надавав
У Львові правоохоронці викрили заступника генерального директора одного з авіаперевізників, який організував системне розкрадання коштів підприємства, присвоївши три мільйони гривень.
У Львові топ-менеджера авіакомпанії спіймали на відмиванні 3 млн грн Фото: toro.org.ua

Як встановили правоохоронці, у січні-травні минулого року зловмисник перекладав з рахунку підприємства кошти в сумах від 100 до 880 тисяч гривень за послуги з наземного обслуговування у державних аеропортах України, оплату збору за зліт і посадку, аеропортове обслуговування, в той час як послуги фактично не надавалися, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

У платіжних відомостях були вказані назви реальних суб'єктів господарювання, з якими авіакомпанія мала налагоджені договірні відносини, однак у відповідній графі для перерахування коштів вказувався номер рахунку вже іншого підприємства - підконтрольного цьому ж заступнику гендиректора авіаперевізника, з яким авіакомпанія не мала якихось господарських відносин, а також фінансових зобов'язань.

У подальшому кошти перераховувалися вже на особистий рахунок заступника гендиректора як фізичної особи. Таким чином він привласнював їх і використовував на свій розсуд. Оперативники встановили вісім фактів "псевдотраншів", за яким з рахунків авіакомпанії було безпідставно перераховано і присвоєно коштів у загальній сумі три мільйони гривень.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3, 4 і 5 ст. 191 (розкрадання в особливо великих розмірах) КК України.

За скоєння цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліція підозрює посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" та ТОВ "Енергобудмаш" у завищенні цін та привласненні бюджетних коштів під час закупівель запасних частин та комплектуючих на 10 млн грн.

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28 03 2017 11:15
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