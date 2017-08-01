У Львові транспортний колапс: на маршрути не виїхало 80% автобусів
Станом на 09:00-09:30 8 січня у Львові на 19 маршрутах не виїхав жоден автобус, а на 22 автобусних маршрутах виїхало не більше двох автобусів.
Середні показник кількості автобусів по всіх АТП: 18,4% від потрібної кількості, повідомляє ГО "За Якісний транспорт" на своїй сторінці в Facebook.
Не виїхало жодного автобуса на маршрути №1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.
Разом з тим, у суботу в управлінні транспорту Львівської міської ради повідомляли, що станом на 13:00 7 січня на маршрутах працювало 163 автобуси замість 427 запланованих.
"План по випуску автобусів на сьогодні – 427 машин. Реально на маршрутах працює менше. Перевізники повідомляють, що автобуси сходять з маршрутів через технічні причини – замерзають двері, дизель. Техніка не витримує таких морозів", - повідомив Віктор Щир, начальник управління транспорту ЛМР.
"Всі автобуси працюють на дизелі, який витримує температуру до мінус 15°С. Таку гарантію дають нам постачальники дизелю. Температура значно нижча, ніж мінус 15°С, тому працювати важко", - зазначив Микола Шкурган, директор підприємства "Міра і К".
Нагадаємо, що у суботу ввечері прес-служба Президента повідомила, що керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін доповів Петру Порошенку, що в обласних центрах громадський транспорт працює в звичайному режимі.
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