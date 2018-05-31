CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові третій день поспіль шукають вибухівку в кількох бізнес-центрах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові третій день поспіль повідомляють про замінування бізнес-центрів
Вимог "мінери" не висували
Фото: yk-news.kz
Анонімні повідомлення про замінування вранці надійшли на гарячу лінію міста, повідомляє в четвер прес-служба мерії.
Сьогодні йдеться про п'ять закладів: на вул. Героїв УПА, Промисловій, Хмельницького, Науковій та Шевченка.
"Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалося", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, що 29 травня у Львові поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти будівель. Учора, 30 травня, поліція перевірала інформацію про замінування п'яти будівель.
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