Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові третій день поспіль повідомляють про замінування бізнес-центрів

Вимог "мінери" не висували
У Львові третій день поспіль шукають вибухівку в кількох бізнес-центрах.
У Львові третій день поспіль повідомляють про замінування бізнес-центрів Фото: yk-news.kz

Анонімні повідомлення про замінування вранці надійшли на гарячу лінію міста, повідомляє в четвер прес-служба мерії.

Сьогодні йдеться про п'ять закладів: на вул. Героїв УПА, Промисловій, Хмельницького, Науковій та Шевченка.

"Вимог, виконання яких могло б відвернути вибухи, не висувалося", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, що 29 травня у Львові поліція перевіряла інформацію про замінування п'яти будівель. Учора, 30 травня, поліція перевірала інформацію про замінування п'яти будівель.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2018 12:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.