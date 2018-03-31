У Львові тролейбус в'їхав у маршрутку: семеро осіб постраждало

Шестеро людей зараз перебувають у лікарні

У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.

Поліцейські встановили, що тролейбус в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири, інформує ZAXID.NET з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

Наразі поліція встановлює кількість постраждалих. У момент зіткнення у маршрутці перебували 20 пасажирів, а у тролейбусі приблизно 25 людей.

Як інформує "Гаряча лінія Львова", наразі є інформація про сімох постраждалих. Шестеро людей зараз перебувають у 8-й лікарні, а один пасажир віком 17 років у лікарні на Орлика. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Львові на вулиці Шевченка перекинулося маршрутне таксі №131 з пасажирами в салоні.