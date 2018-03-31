CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові тролейбус в'їхав у маршрутку: семеро осіб постраждало
Шестеро людей зараз перебувають у лікарні
Фото: google.com
Поліцейські встановили, що тролейбус в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири, інформує ZAXID.NET з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.
Наразі поліція встановлює кількість постраждалих. У момент зіткнення у маршрутці перебували 20 пасажирів, а у тролейбусі приблизно 25 людей.
Як інформує "Гаряча лінія Львова", наразі є інформація про сімох постраждалих. Шестеро людей зараз перебувають у 8-й лікарні, а один пасажир віком 17 років у лікарні на Орлика. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Шевченка перекинулося маршрутне таксі №131 з пасажирами в салоні.
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31 03 2018 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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