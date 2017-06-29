У Львові ударом блискавки вбило 9-річну дівчинку і 30-річного чоловіка

30-річний чоловік і 9-річна дівчинка (ймовірно, батько і донька) загинули на місці

Під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.

Хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації опікового центру 8-ї міської лікарні, його батько госпіталізований з підозрою на інфаркт, інформує ZAXID.NET із посиланням на Залізничну райадміністрацію Львова.

За попередньою інформацією, блискавка вразила чотирьох людей в районі Левандівського озера, які сховалися від дощу під деревами. Удар блискавки був настільки сильним, що розчахнув стовбури двох дерев.

За інформацією Станції швидкої медичної допомоги, внаслідок удару блискавки у дерево біля Левандівського озера постраждало четверо осіб, двоє з яких загинули. Як повідомили на Станції швидкої медичної допомоги, загинув чоловік 30 років і дівчинка 9 років. Ще двоє: чоловік 1981 року народження та його син 10 років, - з важкими опіками госпіталізовані в 8-му міську клінічну лікарню.

"Госпіталізовано двоє: батька і сина. Сина поклали в реанімацію. Батько зі станом середньої важкості госпіталізовиний в інфарктне відділення", - розповів головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Василь Обаранець.

За словами лікаря-комбустіолога 8-ї клінічної лікарні Львова Тараса Думанського, у хлопчика лише незначний опік від лінцюжка на шиї. Однак його організм переніс колосальний кардіо-неврологічний стрес, тому він у реанімації.

"У хлопчика була зупинка серця, але на місці події його реанімували медики швидкої допомоги. На цей момент його життю нічого не загрожує, але стан досі важкий, хоча і потроху стабілізується", - сказав Тарас Думанський виданню.

В управлінні ДержНС сьогодні попереджали про грозу та град і радили львів’янам утриматися від прогулянок.

Нагадаємо, що у селі Побужани Львівській області чоловік помер від удару блискавки.