У Львові уклали договір про демонтаж аварійної стели монумента Слави

Галицька районна адміністрація Львова уклала договір із компанією "БК Альтера" про початок робіт із демонтажу аварійної стели монумента Слави.

"Сьогодні Галицька районна адміністрація та підрядна організація уклали договір про початок демонтажу аварійної стели монумента Слави. Нагадую, під час обстеження з'ясувалося, що найвища стела монумента перебуває в гостро аварійному стані", - наводить прес-служба слова заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, конкурс на роботи оголошували тричі, але охочих не було.

"Роботи розпочнуть, коли дозволять погодні умови. Частину елементів може бути передано до музею "Територія терору", - наводить прес-служба слова Андрія Москаленка.

Як уточнив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, спочатку відбудеться демонтаж гранітних елементів, потім барельєфів і лише після цього демонтують саму стелу.

Як повідомлялося, Львівська міськрада у травні 2017 року створила робочу групу для вирішення питання експонування монумента Слави на вулиці Стрийській у Львові.

У лютому 2018 року виконком міськради ухвалив рішення про проведення протиаварійних робіт на пам'ятці. Після досліджень вченим "Львівської політехніки" технічний стан 30-метрової стели визнали гостро аварійним.

Як повідомлялося, наміри демонтувати 30-метровий пілон монумента Слави на вул. Стрийській у Львові з огляду на аварійний стан його несучих конструкцій було озвучено ще в лютому поточного року.

Монумент Слави (відкритий у 1970 році, раніше - Монумент бойової слави радянських Збройних сил) - меморіал на згадку про Червону (Радянську) армію, одну з переможниць над нацизмом у Другій світовій війні. Розташований у Центральному парку культури і відпочинку міста. Біля меморіалу традиційно відбуваються урочистості, присвячені святкуванню Дня Перемоги.

Ансамбль складається з тридцятиметрового пілона з п'ятьма горельєфами, що втілюють основні види військ, бронзової скульптурної групи з алегоричних фігур радянського воїна і Батьківщини-матері та масивної гранітної стели з шістьма великими мідними горельєфами: "Народження Червоної Армії", "Громадянська війна", "Звільнення Західної Україна", "Рік 1941-й", "Велика Вітчизняна війна" і "Перемога".

У 2007 році було створено комісію з питання можливого знесення меморіалу або окремих його елементів, як "імперсько-більшовицьких символів", але наприкінці лютого 2014 міськвиконком Львова поставив крапку на дискусії про майбутнє монумента Слави і постановив, що демонтажу він не підлягає.

Водночас у квітні 2017 року депутати від Української Галицької партії зажадали від міського голови демонтувати монумент Слави в рамках законів про декомунізацію. 18 травня того самого року міський голова Львова Андрій Садовий створив робочу групу з питання майбутнього монумента Слави.

Монумент Слави регулярно піддається нападам з боку вандалів. Зокрема, в лютому 2018 року на ньому було пошкоджено деякі елементи і нанесено написи білою фарбою. У червні 2017 року невідомі облили монумент червоною фарбою.

Додамо, заступник прем'єр-міністра В'ячеслав Кириленко заявив, що пам'ятник російському полководцю та графу Олександру Суворову, встановлений перед входом до Київського військового ліцею імені Івана Богуна (колишнє Суворовське училище), планують демонтувати.