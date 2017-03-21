У Львові в підвалі багатоповерхівки виявили зброю та боєприпаси
Як з’ясували правоохоронці, схованку облаштував раніше судимий львів‘янин у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку на вул. Володимира Великого,повідомили в ГУ Національної поліції Львівської області.
У приміщенні працівники поліції виявили гранату РГД-5, запал до гранати, підствольний гранатомет, патрон калібру 7,62 мм та близько 300 г пороху. Вилучені боєприпаси та зброю скеровано на експертизу.
Власник арсеналу пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов.
Нагадаємо, поліція вилучила автомати, гвинтівки, пістолети, частини нарізної зброї, більше двох тисяч патронів та станок для виготовлення зброї у Маріуполі. Власник квартири, який налагодив виробництво зброї та патронів, затриманий.
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