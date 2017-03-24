У Львові вагітна жінка випала з маршрутки під час руху

У Львові на вулиці Виговського з маршрутки випала вагітна жінка. За словами потерпілої, водій, не зачинивши дверей, рушив із зупинки.

Інцидент трапився 23 березня о 9.00. За словами потерпілої, водій маршрутного таксі №13, не зачинивши дверей, виїхав із зупинки, внаслідок чого пасажирка автобуса, 30-річна жителька Стрия, випала з громадського транспорту, - повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Пасажирку з тілесними ушкодженнями "забій правої гомілки, загроза можливості переривання вагітності" доставлено до однієї з лікарень Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом).

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Нагадаємо, у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку. Пасажири не постраждали, оскільки встигли вискочити з автобуса