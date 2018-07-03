У Львові від чадного газу загинули троє людей

В одній з квартир двоповерхового будинку з пічним опаленням була закрита витяжка

Увечері 7 березня у Львові від отруєння чадним газом загинули три людини.

"Сьогодні близько 19:30 в поліцію надійшла інформація про те, що у квартирі на вулиці Сигнівка на першому поверсі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Коли слідчо-оперативна група та рятувальники приїхали на місце події, на другому поверсі виявили ще два тіла - чоловіки і жінки", - повідомила прес-секретар ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Попередньо встановлено, що смерть настала в результаті отруєння чадним газом. На місці інциденту працюють слідчі, встановлюються всі обставини та особи загиблих.

За даними прес-служби Львівської міськради, на другому поверсі також було виявлено мертвого собаку. Відзначається, що будинок - двоповерховий, 8-квартирний. Опалення в ньому пічне. В одній з квартир була закрита витяжка.

Нагадаємо, що вчора подібна трагедія трапилась на Житомирщині. У Бердичеві загинули восьмеро людей, отруївшись чадним газом. У квартирі знайшли тіла чоловіка і дружини, власників житла, двох їхніх дорослих дітей (1990 і 1997 років народження), двох онуків - 3-річного хлопчика та дівчинку-немовля.