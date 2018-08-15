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У Львові від укусу змії померла чотирирічна дівчинка

Про смерть дитини поліції повідомили в лікарні, де вона померла через кілька днів після укусу
У Львові у вівторок померла чотирирічна дівчинка, раніше вкушена змією в ногу.
У Львові від укусу змії померла чотирирічна дівчинка

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію поліції.

Правоохоронці Сихівського району міста ввечері 14 серпня отримали інформацію про смерть у лікарні дитини, яку доставили з лікарні м. Сколе після укусу змії. Інцидент стався ще 11 серпня.

"Від лікаря надійшло повідомлення про те, що 14 серпня близько 11:55 у приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 року народження, мешканка м. Львів. 12 серпня близько 1:00 дитину доставили зі Сколівської ЦРЛ з діагнозом: укус змії правої нижньої кінцівки", – повідомили виданню у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.

Випадок укусу змії в регіоні не перший. Раніше від цього постраждали четверо жителів області, яких у стані середньої тяжкості доставили до реанімації.

Нагадаємо, змія залізла на балкон квартири на першому поверсі будинку в Миколаєві, аби з'їсти папугу в клітці.

 
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15 08 2018 13:55
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