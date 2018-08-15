У Львові від укусу змії померла чотирирічна дівчинка
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію поліції.
Правоохоронці Сихівського району міста ввечері 14 серпня отримали інформацію про смерть у лікарні дитини, яку доставили з лікарні м. Сколе після укусу змії. Інцидент стався ще 11 серпня.
"Від лікаря надійшло повідомлення про те, що 14 серпня близько 11:55 у приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 року народження, мешканка м. Львів. 12 серпня близько 1:00 дитину доставили зі Сколівської ЦРЛ з діагнозом: укус змії правої нижньої кінцівки", – повідомили виданню у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.
Випадок укусу змії в регіоні не перший. Раніше від цього постраждали четверо жителів області, яких у стані середньої тяжкості доставили до реанімації.
Нагадаємо, змія залізла на балкон квартири на першому поверсі будинку в Миколаєві, аби з'їсти папугу в клітці.
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