У Львові відкриють перший в Україні центр усиновлення безпритульних тварин

Центр буде енергонезалежним, його обладнають сонячними батареями, які забезпечуватимуть необхідну електроенергію та опалення взимку

У Львові до Дня міста, який відзначатимуть 6 травня, відкриють перший в Україні центр адопції безпритульних тварин

Собака Оззі (Ozzy), яка є поміссю бордер-колі і австралійської вівчарки, є володарем рекорду по найшвидшому ходінню по канату серед собак. 3/5 метрову мотузку пес подолав всього за 18.22 секунди. Рекорд був зафіксований в центрі порятунку тварин FAITH в місті Норфолк, Англії.

Центр адопції – це спеціальне місце, де охочі взяти собі додому собаку або кота зможуть побачити цих тварин, фактично не турбуючи інших мешканців притулку.

Про це ZAXID.NET повідомила директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

"Зараз аби побачити тварин, які в нас є, люди змушені проходити повз усі вольєри, карантинну зону, чого не мало б бути. Це дуже дратує тварин, у яких після стерилізації впродовж певного часу нестійкий психо-емоційний стан. Натомість ми перші в Україні матимемо сучасний центр адопції – місце для знайомств тварин з майбутніми господарями. За зразок ми брали такі заклади в США", – повідомила Кошак.

Приміщення центру адопції – це колишній гараж. В ньому встановлять необхідні меблі та клітки для тварин. Також встановлять спеціальний телевізор, на якому відвідувачам показуватимуть фото тварин.

Центр буде енергонезалежним, його обладнають сонячними батареями, які забезпечуватимуть необхідну електроенергію та опалення взимку.

У центрі працюватиме адміністратор, який розмовлятиме з відвідувачами про те, яку саме тварину вони хотіли б. Тоді адміністратор показуватиме фото тварин і приводитиме тих, з якими захочуть познайомитись відвідувачі, щоб обрати собі. Також у центрі буде спеціальний відділ для котів.

Загальна вартість проекту 1,2 млн грн. Ці гроші виділили з бюджету розвитку Львова.