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У Львові влаштували сміттєзвалище у парку

Сміттєзвалище інспекція виявила 6 липня, але порушників на місці не застала
Правоохоронці почали розслідувати факт забруднення у Львові 240 кв м території парку "Снопківський".
У Львові влаштували сміттєзвалище у парку Фото: portal.lviv.ua

26 липня прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 239 ККУ (забруднення та псування земель) на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області, інформує "Українська правда".

Поблизу вулиць Зелена – Липова Алея у парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Снопківський" організували несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття, чим завдали шкоди довкіллю на суму 110,7 млн грн.

Національна поліція Львівщини розслідує це.

У разі доведення провини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, угорський Greenpeace звернувся до уповноважених, аби Україну покарали за сміття в річках.

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27 07 2018 13:39
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