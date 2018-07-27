У Львові влаштували сміттєзвалище у парку
26 липня прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 239 ККУ (забруднення та псування земель) на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області, інформує "Українська правда".
Поблизу вулиць Зелена – Липова Алея у парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Снопківський" організували несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття, чим завдали шкоди довкіллю на суму 110,7 млн грн.
Національна поліція Львівщини розслідує це.
У разі доведення провини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, угорський Greenpeace звернувся до уповноважених, аби Україну покарали за сміття в річках.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі