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У Львові внаслідок негоди підтоплені вулиці, - ФОТО, ВІДЕО

Деякі мешканці міста через негоду не можуть потрапити додому
У п'ятницю, 17 серпня, близько 17 години Львів накрила сильна злива.
У Львові внаслідок негоди підтоплені вулиці, - ФОТО, ВІДЕО Фото: соцмережі

Унаслідок негоди затопило декілька вулиць. Користувачі соціальних мереж активно діляться фото та відео негоди.


Усі фото: соцмережі

Нагадаємо, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.

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17 08 2018 18:17
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