CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 17 серпня, близько 17 години Львів накрила сильна злива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові внаслідок негоди підтоплені вулиці, - ФОТО, ВІДЕО
Деякі мешканці міста через негоду не можуть потрапити додому
Фото: соцмережі
Унаслідок негоди затопило декілька вулиць. Користувачі соціальних мереж активно діляться фото та відео негоди.
Усі фото: соцмережі
Нагадаємо, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.
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17 08 2018 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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