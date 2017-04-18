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У Львові водій напідпитку заснув за кермом під час оформлення протоколу

Чоловік відмовився проходити перевірку
Уночі 18 квітня у Львові патрульні поліцейські зупинили нетверезого водія, який під час оформлення протоколу заснув за кермом.
У Львові водій напідпитку заснув за кермом під час оформлення протоколу Фото: zaxid.net

Близько пів на другу ночі інспектори зупинили автомобіль Kia Soul, який їхав смугою зустрічного руху. 33-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити перевірку відмовився, повідомляє Zaxid.net.

Патрульні склали на нього протокол за водіння в нетверезому стані і постанову за порушення ПДР. Поки оформляли документи, чоловік заснув.

У поліції зазначили, що цієї ночі у Львові склали 10 протоколів за керування в п'яному вигляді.

Нагадаємо, що 7 липня Рада схвалила посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані. 25 липня Порошенко підписав відповідний закон.

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18 04 2017 12:36
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