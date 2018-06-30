У Львові вручили музичну премію "Leopolis Jazz Music Awards", - ВІДЕО

У рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest була вручена премія "Leopolis Jazz Music Awards" ім. Едді Рознера.

Міжнародна музична премія "Leopolis Jazz Music Awards" заснована з метою визнання музикантів, які зробили значний внесок у розвиток джазової музики ("Alfa Jazz Music Awards" до 2017 року) щорічно проходить під час фестивалю у Львові, повідомляє "Західнет".

Володарем премії у 2017 році став Чучо Вальдес. У 2016 році премію здобув Пет Метіні, у 2015 - Гербі Генкок, у 2014 - Чарльз Ллойд, у 2013 - Чарлі Гейден, у 2012 році - Джон МакЛафлін, інформує ЗМІ.

Ахмат Джамал – без перебільшення легенда світового джазу. Вже майже п'ятдесят років цей музикант виступає на усіх можливих сценах світу. Майже відразу після початку своєї музичної кар’єри він став лідером, чітко визначився з форматом найкращого для нього складу і досі не змінює своєму вибору. Змінюються партнери - залишається тріо Ахмада Джамала.

Творчість Ахмада Джамала відрізняється особливою індивідуальністю і не дозволяє зв'язати їх з будь-яким одним конкретним напрямом. Він, по суті, є напрямком сам по собі.

Майбутній Ахмад Джамал народився 2 липня 1930 року у Пітсбурзі. Тоді його звали Фріц Джонс. Джамал – типовий вундеркінд, вперше він сів за піаніно у три роки, а з семи почав поважно навчатися музики.

Отримавши диплом Vestinghouse High School у віці 17 років, молодий піаніст почав грати джаз вже як професіонал. Уже в 1949 році Джамалу стало ясно, що робота під чиїмось керівництвом - не для нього. Саме тоді він організовує свою першу групу.

Усі наступні роки склад тріо постійно варіювався. Незмінним лишалась блискуча техніка та втеча від рутини. Днями Джамалу виповниться 88, проте кожного вечора він знаходить унікальне, особливе звучання для своєї музики. Саме у цьому і могли переконатись львів’яни.