Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові вщент згоріло відділення "Сбербанку"

Це вже не перша подібна атака на відділення цього банку
У ніч на 3 жовтня у Львові на вулиці В’ячеслава Чорновола спалахнула пожежа у будівлі у якій раніше було відділення "Сбербанку".
У Львові вщент згоріло відділення "Сбербанку" Фото: ‎Trayan Muse

Пожежа спалахнула приблизно о 2:40 ночі, повідомляють у Facebook користувачі спільноти "Варта 1". На місце події швидко прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу.

Варто зауважити, що це вже не перша подібна атака на відділення цього банку. Зокрема, у лютому 2016 року сталася велика пожежа у одному з відділень банку. Пожежа охопила офіс на вулиці Франка, поблизу Стрийського ринку.

Тоді ж була спроба підпалити ще одне відділення банку на вулиці Чорновола, 2б. Там невідомі кинули у вікно банку з запальною сумішшю, однак пошкодили лише вікно. На місце події тоді оперативно прибула пожежна машина.

Як повідомляв iPress.ua, власник ТАСкомбанк і Universal Bank - бізнесмен, екс-віце-прем'єр Сергій Тігіпко має намір купити VS Банк (Львів), який опосередковано належить "Сбербанку Росії".

Нагадаємо, що російський "Сбербанк" піде з деяких європейських країн, де він зараз працює.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.