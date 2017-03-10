У Львові вщент згоріло відділення "Сбербанку"

Це вже не перша подібна атака на відділення цього банку

У ніч на 3 жовтня у Львові на вулиці В’ячеслава Чорновола спалахнула пожежа у будівлі у якій раніше було відділення "Сбербанку".

Пожежа спалахнула приблизно о 2:40 ночі, повідомляють у Facebook користувачі спільноти "Варта 1". На місце події швидко прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу.

Варто зауважити, що це вже не перша подібна атака на відділення цього банку. Зокрема, у лютому 2016 року сталася велика пожежа у одному з відділень банку. Пожежа охопила офіс на вулиці Франка, поблизу Стрийського ринку.

Тоді ж була спроба підпалити ще одне відділення банку на вулиці Чорновола, 2б. Там невідомі кинули у вікно банку з запальною сумішшю, однак пошкодили лише вікно. На місце події тоді оперативно прибула пожежна машина.