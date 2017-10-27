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У Львові встановили перші камери з визначенням автомобільних номерів

Камери мають можливість зчитувати номерні знаки п’яти країн – України, Польщі, Литви, Естонії та Росії
У Львові облаштували перші камери відеоспостереження з аналітикою визначення номерних знаків.
У Львові встановили перші камери з визначенням автомобільних номерів Фото: ЛМР

Перші камери від 26 жовтня працюють на перехресті вул. Б.Хмельницького, при в’їзді у місто з київської траси, повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на начальника управління безпеки міста Юрія Діля.

Камери мають можливість зчитувати номерні знаки п’яти країн – України, Польщі, Литви, Естонії та Росії. У майбутньому планується можливість розпізнавання автівок з 180 країн.

"Камери встановлено одразу з аналітикою визначення номерних знаків, що полегшить роботу при розшуку автомобілів. Спершу такі камери ми випробували у центральній частині міста, після чого вирішили встановити їх на всіх в’їздах до Львова", – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

У майбутньому планується облаштувати такі камери з визначенням номерних знаків на вул. Городоцькій, Кульпарківській, Личаківській.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за різке посилення наявних санкцій за порушення правил дорожнього руху.

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27 10 2017 16:16
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