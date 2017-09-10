CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа виставці Датське народне мистецтво у львівській національній галереї мистецтв імені Возницького невідомі викрали частину експоната.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові викрали частину інсталяції музею, переплутавши її з рекламою
В музеї Львова виявили пропажу частини інсталяції данського художника, яку прийняли за рекламу
Фото: galinfo
Як припустив заступник директора глави музею Ігор Лесь в коментарі ZAXID.NET, роботу сучасного датського художника могли випадково зруйнувати самі відвідувачі. Робота виглядала як колаж з 64 кольорових буклетів. Виставка тривала з 1 по 25 вересня, а пропажу виявили 23 вересня.
Зруйнований експонат з назвою Книга - гра розмістили на підлозі. За збереження виставки відповідали три співробітника музею.
За словами Леся, втрачені зразки окремо не несуть художньої цінності, їх можна заново роздрукувати. Друк зниклих брошур обійдеться в 140 євро, однак художник поки не заявляв про свої претензії музею.
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09 10 2017 23:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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