У Львові викрали частину інсталяції музею, переплутавши її з рекламою

На виставці Датське народне мистецтво у львівській національній галереї мистецтв імені Возницького невідомі викрали частину експоната.

Як припустив заступник директора глави музею Ігор Лесь в коментарі ZAXID.NET, роботу сучасного датського художника могли випадково зруйнувати самі відвідувачі. Робота виглядала як колаж з 64 кольорових буклетів. Виставка тривала з 1 по 25 вересня, а пропажу виявили 23 вересня.

Зруйнований експонат з назвою Книга - гра розмістили на підлозі. За збереження виставки відповідали три співробітника музею.

За словами Леся, втрачені зразки окремо не несуть художньої цінності, їх можна заново роздрукувати. Друк зниклих брошур обійдеться в 140 євро, однак художник поки не заявляв про свої претензії музею.