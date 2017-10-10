У Львові викрили підпільний завод харчових концентратів

У Львові поліція виявила підпільний завод з виробництва харчових концентратів. Загальна вартість вилученого товару - понад 2,2 млн гривень.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Відзначається, що правоохоронці вилучили 40 тисяч одиниць фальсифікованої продукції, гроші, обладнання для її виготовлення.

"Добова потужність виробництва - понад тисячу пачок харчових добавок. На виготовлену продукцію наносилися логотипи марок і адреси заводів, на яких дійсно здійснювалося виробництво аналогічної продукції", - йдеться в повідомленні.

Зараз встановлюються джерела поставок сировини для виготовлення контрафакту.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної організованої групи, яка налагодила виготовлення та реалізацію контрафактного алкоголю.