CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові поліція виявила підпільний завод з виробництва харчових концентратів. Загальна вартість вилученого товару - понад 2,2 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові викрили підпільний завод харчових концентратів
Добова потужність виробництва - понад тисячу пачок харчових добавок
Фото: facebook.com/artem.shevchenko
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.
Відзначається, що правоохоронці вилучили 40 тисяч одиниць фальсифікованої продукції, гроші, обладнання для її виготовлення.
"Добова потужність виробництва - понад тисячу пачок харчових добавок. На виготовлену продукцію наносилися логотипи марок і адреси заводів, на яких дійсно здійснювалося виробництво аналогічної продукції", - йдеться в повідомленні.
Зараз встановлюються джерела поставок сировини для виготовлення контрафакту.
Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної організованої групи, яка налагодила виготовлення та реалізацію контрафактного алкоголю.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2017 22:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа