У Львові викрили угруповання, яке влаштовувало провокації на замовлення Росії
"Зловмисники, прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами. Співробітниками спецслужби зафіксована причетність "лідерів" групи до низки актів вандалізму, у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, які функціонують у регіоні", – повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники СБ України також задокументували, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні. Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в інтернеті.
Під час восьми обшуків за місцем проживання та в офісах радикалів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала військовослужбовця Національної гвардії на прізвище Родіонова - за даними слідства, вона завербована російськими спецслужбами.
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