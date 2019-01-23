У Львові виникли проблеми зі знесенням стели Монумента Слави
Станом на 23 січня за знесення стели ще не бралися, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Як пояснив голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля, затримка з демонтажем виникла через тривалі пошуки виконавця робіт – тендер оголошували тричі.
"Спочатку ми уклали угоду з компанією "Альтера". Та після детального вивчення об’єму і складності робіт компанія написала листа, що просить розірвати договір на роботи у зв'язку із виходом з ладу основних засобів, які необхідні для виконання демонтажу", - сказав він.
Нову угоду підписали лише 21 січня. Демонтаж виконуватиме ФОП "Роман Хома".
"Підрядник вже розпочав підготовчі роботи – встановлення риштування. Сьогодні до кінця дня монтаж риштування планують завершити", - розповів Зозуля.
Скільки часу триватиме сам демонтаж, у прес-службі не повідомляють.
Нагадаємо, що в грудні 2018 року повідомлялося, що у Львові розпочали демонтаж 30-метрової аварійної стели, що є частиною Монумента Слави на вулиці Стрийській.
Зазначалося, що ці роботи обійдуться міському бюджету у 295,8 тисячі гривень. Демонтаж мав закінчитися до 31 грудня 2018 року.
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