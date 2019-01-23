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У Львові виникли проблеми зі знесенням стели Монумента Слави

Затримка з демонтажем виникла через тривалі пошуки виконавця робіт
Влада Львова так і не змогла демонтувати 30-метрову стелу Монумента слави до нового року, як планувала раніше.
У Львові виникли проблеми зі знесенням стели Монумента Слави монумент слави

Станом на 23 січня за знесення стели ще не бралися, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як пояснив голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля, затримка з демонтажем виникла через тривалі пошуки виконавця робіт – тендер оголошували тричі. 

"Спочатку ми уклали угоду з компанією "Альтера". Та після детального вивчення об’єму і складності робіт компанія написала листа, що просить розірвати договір на роботи у зв'язку із виходом з ладу основних засобів, які необхідні для виконання демонтажу", - сказав він.

Нову угоду підписали лише 21 січня. Демонтаж виконуватиме ФОП "Роман Хома". 

"Підрядник вже розпочав підготовчі роботи – встановлення риштування. Сьогодні до кінця дня монтаж риштування планують завершити", - розповів Зозуля. 

Скільки часу триватиме сам демонтаж, у прес-службі не повідомляють.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року повідомлялося, що у Львові розпочали демонтаж 30-метрової аварійної стели, що є частиною Монумента Слави на вулиці Стрийській.

Зазначалося, що ці роботи обійдуться міському бюджету у 295,8 тисячі гривень. Демонтаж мав закінчитися до 31 грудня 2018 року.

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23 01 2019 16:16
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