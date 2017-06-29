У Львові вирішили, як поводитимуться зі сміттям

Депутати Львівської міськради прийняли ухвалу, яка набере чинності з моменту підписання міським головою та опублікування на офіційному порталі міськради

Депутати Львівської міської ради затвердили стратегію поводження із ТПВ на 2017-2019 роки.

Її основними засадами є мінімізація продукування сміття, його роздільний збір та управління відходами, повідомляє "Укрінформ".

"Метою стратегії є розділити усе сміття, яке продукується у Львові, на дві фракції: суху та мокру, а також запровадити роздільний збір скла та пластика. Створити відкриту базу переробних підприємств та закупівельників вторсировини", – зазначила голова депутатської екологічної комісії Ірина Оршак.

За її словами, згідно із стратегією, пропонується змінити тариф на вивезення сміття, який залежатиме від того, чи сортує людина відходи. Оскільки чверть усіх відходів у Львові становить органіка, то міськрада пропонує закупити та встановити майданчики для компостування зеленої органіки (листя, гілки, трава), а також запуск пілотних проектів для компостування харчових відходів.

Щодо роздільного збору ТПВ, то у Львові планують впровадити стандартизовану систему збору вторинної сировини від населення. ТПВ сортуватимуть на кілька фракцій: метал, скло, папір, полімери, текстиль, дерево, гума, великогабаритні речі та ін. Також передбачена розробка спеціального плану щодо поводження з небезпечними відходами (батарейки, лампи та ін.).

Передбачені заходи дозволять у першу чергу вивільняти місто від органіки, яка у період літньої спеки швидко розкладається та перетворюється на джерело інфекцій.

Ухвала про стратегію поводження з відходами набере чинності з моменту підписання міським головою та опублікування на офіційному порталі Львівської міської ради.

Минулого тижня після засідання обласної техногенної комісії за участю віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка голова облдержадміністрації Олег Синютка звернувся до Львівської міськради з вимогою делегувати області функції по вивезенню сміття зі Львова. Після наради з головами фракцій, представлених в міськраді, міський голова Андрій Садовий прийняв цю пропозицію.

Сьогодні Синютка зустрівся з керівниками частини фракцій Львівської міськради і запропонував альтернативну, підготовлену в ОДА ухвалу щодо передачі управління ТПВ від міста області. Мер Львова Андрій Садовий, невдоволений змістом ухвали, створив робочу групу, яка повинна підготувати й подати на розгляд сесії міськради остаточний варіант ухвали про передачу облдержадміністрації управління відходами міста.

Нагадаємо, у Львові на площі Ринок перед Львівською міськрадою у четвер, 29 червня, відбувається мітинг проти дій міського голови Андрія Садового та за вирішення проблем зі сміттям.