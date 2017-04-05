У Львові виселили Російський культурний центр з будівлі облради

Співробітники виконавчої служби управління юстиції у Львівській області виселили Російський культурний центр із приміщення по вулиці Короленка.

"Перемога за нами. Тільки що ми виселили Російський культурний центр із будівлі по вулиці Короленка. Ми зробили це! Антиукраїнське гніздо у Львові нарешті закрили", - повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк у Facebook.



Фото: lviv.depo.ua

Нагадаємо, це приміщення з жовтня 1990 року на пільгових умовах орендувала громадська організація "Товариство друзів російської та української культур імені Пушкіна". На офіційній сторінці організації зазначено, що в 1999 році тодішній мер Львова Василь Куйбіда встановив символічну орендну плату - 5 грн на місяць.

У жовтні минулого року Львівська обласна рада вирішила відремонтувати Російський культурний центр і передати його волонтерам. До 14 листопада 2016 року організації, які орендують приміщення, повинні були виселитися, але не зробили цього. Після цього, Львівська облрада подала на них до суду.

Будівлю планують використовувати під культурно-реабілітаційний центр для ветеранів АТО або музей.