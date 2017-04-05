У Львові виселили Російський культурний центр з будівлі облради
"Перемога за нами. Тільки що ми виселили Російський культурний центр із будівлі по вулиці Короленка. Ми зробили це! Антиукраїнське гніздо у Львові нарешті закрили", - повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк у Facebook.
Фото: lviv.depo.ua
Нагадаємо, це приміщення з жовтня 1990 року на пільгових умовах орендувала громадська організація "Товариство друзів російської та української культур імені Пушкіна". На офіційній сторінці організації зазначено, що в 1999 році тодішній мер Львова Василь Куйбіда встановив символічну орендну плату - 5 грн на місяць.
У жовтні минулого року Львівська обласна рада вирішила відремонтувати Російський культурний центр і передати його волонтерам. До 14 листопада 2016 року організації, які орендують приміщення, повинні були виселитися, але не зробили цього. Після цього, Львівська облрада подала на них до суду.
Будівлю планують використовувати під культурно-реабілітаційний центр для ветеранів АТО або музей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків