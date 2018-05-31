CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа виставці у Львівській галереї мистецтв виставили оригінали Бруно Шульца разом з роботами Івана Труша, Ярослави Музики, Казимира Сіхульського - загалом 60 авторів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові відкрили виставку з оригіналами Бруно Шульца та митців його часу
Оригіналів Бруно Шульца на виставці три, зокрема і автопортрет художника
Фото: photo-lviv
Експозицією відтворюють історичні вернісажі Львова початку минулого століття, на яких разом виставлялися українці, поляки і євреї.
"У нас в галереї є 4 каталоги прижиттєвих виставок Бруно Шульца, які відбувалися у 1922 році, 1930, 1935 і 1940. І мені стало цікаво, які ж художники виставлялися поряд з ним на всіх цих виставках. І всі ці художники є у наших фондах. Їх ми і показуємо сьогодні", ‒ розповідає кураторка виставки Наталія Філевич.
Фото: photo-lviv
Бруно Шульц ‒ письменник і художник, єврей за походженням із Дрогобича. Літературні критики ставлять його на один рівень з Марселем Прустом та Францом Кафкою. Бруно Шульца застрелив гестапівець просто на вулиці Дрогобича.
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