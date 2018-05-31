У Львові відкрили виставку з оригіналами Бруно Шульца та митців його часу

На виставці у Львівській галереї мистецтв виставили оригінали Бруно Шульца разом з роботами Івана Труша, Ярослави Музики, Казимира Сіхульського - загалом 60 авторів.

Експозицією відтворюють історичні вернісажі Львова початку минулого століття, на яких разом виставлялися українці, поляки і євреї.

"У нас в галереї є 4 каталоги прижиттєвих виставок Бруно Шульца, які відбувалися у 1922 році, 1930, 1935 і 1940. І мені стало цікаво, які ж художники виставлялися поряд з ним на всіх цих виставках. І всі ці художники є у наших фондах. Їх ми і показуємо сьогодні", ‒ розповідає кураторка виставки Наталія Філевич.



Фото: photo-lviv

Бруно Шульц ‒ письменник і художник, єврей за походженням із Дрогобича. Літературні критики ставлять його на один рівень з Марселем Прустом та Францом Кафкою. Бруно Шульца застрелив гестапівець просто на вулиці Дрогобича.