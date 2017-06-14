У Львові заарештували директора фірми, що займається вивозом сміття
Такий запобіжний захід суд обрав за клопотанням прокуратури, яка розслідує виробництво про розкрадання коштів з міського бюджету Львова під час вивезення відходів в інші області за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, Грибана підозрюють у тому, що він заволодів 600 тисяч гривень з міського бюджету Львова та замаху на заволодіння понад 9 млн грн, призначених міськрадою на вивезення і захоронення твердих побутових відходів.
Фото: facebook.com/bsanevich
При цьому зазначається, що прокуратура просила встановити заставу для Грибана в розмірі 10 млн грн.
Як зазначив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Любомир Бонасевич, на суді були присутні працівники підприємства. Люди зазначили, що прийшли на засідання, щоб "вивезти сміття".
Нагадаємо, Львівська влада попросила Кабінет Міністрів визнати місто зоною надзвичайної екологічної ситуації в зв'язку з сміттєвою кризою.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
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