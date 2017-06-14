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У Львові заарештували директора фірми, що займається вивозом сміття

Чоловіка підозрюють у розкраданні коштів з міського бюджету Львова під час вивезення відходів в інші області
Галицький районний суд Львова постановив взяти під варту директора фірми "Аве-Львів" Юрія Грибан з внесенням альтернативи застави в сумі 480 тисяч грн.
У Львові заарештували директора фірми, що займається вивозом сміття Фото:facebook.com/bsanevich

Такий запобіжний захід суд обрав за клопотанням прокуратури, яка розслідує виробництво про розкрадання коштів з міського бюджету Львова під час вивезення відходів в інші області за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Грибана підозрюють у тому, що він заволодів 600 тисяч гривень з міського бюджету Львова та замаху на заволодіння понад 9 млн грн, призначених міськрадою на вивезення і захоронення твердих побутових відходів.

Фото: facebook.com/bsanevich

При цьому зазначається, що прокуратура просила встановити заставу для Грибана в розмірі 10 млн грн.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Любомир Бонасевич, на суді були присутні працівники підприємства. Люди зазначили, що прийшли на засідання, щоб "вивезти сміття".

Нагадаємо, Львівська влада попросила Кабінет Міністрів визнати місто зоною надзвичайної екологічної ситуації в зв'язку з сміттєвою кризою.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

 

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14 06 2017 15:32
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