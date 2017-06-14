У Львові заарештували директора фірми, що займається вивозом сміття

Чоловіка підозрюють у розкраданні коштів з міського бюджету Львова під час вивезення відходів в інші області

Галицький районний суд Львова постановив взяти під варту директора фірми "Аве-Львів" Юрія Грибан з внесенням альтернативи застави в сумі 480 тисяч грн.

Такий запобіжний захід суд обрав за клопотанням прокуратури, яка розслідує виробництво про розкрадання коштів з міського бюджету Львова під час вивезення відходів в інші області за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Грибана підозрюють у тому, що він заволодів 600 тисяч гривень з міського бюджету Львова та замаху на заволодіння понад 9 млн грн, призначених міськрадою на вивезення і захоронення твердих побутових відходів.

Фото: facebook.com/bsanevich

При цьому зазначається, що прокуратура просила встановити заставу для Грибана в розмірі 10 млн грн.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Любомир Бонасевич, на суді були присутні працівники підприємства. Люди зазначили, що прийшли на засідання, щоб "вивезти сміття".