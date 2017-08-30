У Львові з вересня здорожчає проїзд в електротранспорті

З 1 вересня вартість загального квитка на проїзд в електротранспорті Львова становитиме 3 грн та 1 грн 50 коп. для учнів і студентів.

"Тариф на проїзд в електротранспорті Львова приведено до економічно обґрунтованої ціни. Економічно обґрунтована ціна на проїзд в електротранспорті становить 3 грн. 70 коп. Тобто при цій ціні підприємство було б беззбитковим – без прибутку і без збитків. Виконком затвердив вартість 3 грн., бо ми розуміємо фінансовий стан і платоспроможність мешканців та незручність оплати при ціні 3 грн 70 коп.

Над корегуванням тарифу ми працювали 6 місяців. Адже тариф не переглядали з 2014 року За цей час більше як у 2 рази збільшилась мінімальна заробітна плата, зросла ціна на електроенергію. Так, у 2015 році ЛКП "Львівелектротранс" мало 51 млн. грн збитків. У 2016 році – 61 млн. грн. У 2017 році ця цифра може становити 78 млн. грн. І цю збитковість підприємства мало б дотувати місто із свого бюджету. Зрозуміло, що ЛКП "Львівелектротранс" не може працювати в такій збитковості і бути настільки дотаційним. Підняття вартості за проїзд дозволить з економити вже до кінця року 8 млн. грн.

Тому, якщо ми хочемо, щоб наш транспорт нормально курсував, ми маємо контролювати ціни і забезпечити беззбитковість.

У нас ціна на електроенергію вже відповідає рівню європейських країн. До прикладу, я повернувся з відрядження з Білорусії. У час пік, "на одній нозі", проїзд в міському автобусі коштує 60 коп. На наші гроші – це 8 грн. Середня зарплата в Білорусії така ж як і у нас", - розповів Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства ЛМР, інформує прес-служба ЛМР.

За його словами, старі квитки на проїзд в електротранспорті можна обміняти до 10 вересня в кіосках підприємства, які є на вул. Кн. Ольги, вул. Шота Руставелі і вул. Сахарова. З 11 вересня старі квитки діяти не будуть. Натомість старі проїзні картки будуть діяти протягом вересня. Зараз проводиться розрахунок вартості нових проїзних карток, які можуть вступити в дію з 1 жовтня або з 1 листопада цього року.

Як повідомив в.о. начальника управління транспорту Олег Партика, було дотримано усі законодавчі процедури, для корегування тарифу на проїзд в електротранспорті Львова: відбулися громадські слухання, є погодження від Львівського обласного територіального відділення антимонопольного комітету. Також новий тариф погодила Громадська рада.

Раніше iPress.ua повідомляв, що повну вартість проїзду у львівських трамваях і тролейбусах планують підняти до 4,5 грн, а пільгову – до 2,25 грн.