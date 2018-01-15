У Львові захворіли на кір 74 людини

Вирішуватимуть питання про запровадження карантину в одній зі шкіл міста

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу повідомив, що у Львові 74 особи захворіли на кір, у тому числі 49 дітей.

Садовий відзначив, що не всі з хворих дітей - шкільного віку. Міський голова заявив, що одну зі шкіл у мікрорайоні Сихів, де захворіли дев'ятеро дітей, закрили на карантин.

"Я вважаю, що і школи, і дитсадки повинні працювати у звичайному режимі. А що стосується тих шкіл, де перевищено бар'єр - сьогодні, до речі, є одна школа на Сихові, де захворіло дев'ятеро людей, - запроваджено карантин, треба серйозно досліджувати такі ситуації", - зазначив Садовий, повідомляє "Львівський портал".

Однак, як з'ясувалося згодом, ідеться про школу "Первоцвіт", учні якої зараз ще на канікулах. Питання про закриття її на карантин вирішуватимуть наступного тижня.

Нагадаємо, що станом на 15 січня у київських школах відсутні 20% учнів, або майже 55 тисяч дітей.